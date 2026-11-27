Костин: ОСК до конца 2026 года сдаст еще 15 кораблей различных проектов

Tекст: Вера Басилая

До конца года Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст еще 15 кораблей различных проектов, передают «Вести». «У нас большие планы, у нас в этом году еще 15 кораблей разного рода сдается. Всего мы строим 47 кораблей разного формата. Президент обеспечивает нас достаточными средствами для того, чтобы развивать Военно-морской флот, поэтому мы себя чувствуем уверенно. Продолжаем дальше работу», – заявил Костин.

Соответствующим заявлением руководитель ОСК поделился по окончании торжественной церемонии подъема Военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Пермь».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил о необходимости внедрения прорывных инженерных решений в отечественное кораблестроение.

В прошлом месяце председатель правительства Михаил Мишустин заявил об особой роли ОСК в достижении технологического суверенитета России.

В августе генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко рассказал о планах передать флоту два атомных корабля до конца года.