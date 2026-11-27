Матч «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» в Москве прервали из-за драки фанатов

Tекст: Вера Басилая

Инцидент произошел на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. По ходу первого тайма болельщики обменивались оскорблениями и бросали на поле посторонние предметы, а в сторону вратаря хозяев Ростислава Солдатенко бросили стеклянную бутылку. В добавленное к первому тайму время часть зрителей из гостевого сектора перешла на трибуны болельщиков «Торпедо», после чего началась драка, передает РИА «Новости».

В потасовке участвовали фанаты «Торпедо» и ЦСКА, которые пришли поддержать хабаровский клуб. Главный арбитр матча Ефим Рубцов прервал игру, дав свисток на перерыв до розыгрыша углового у ворот «СКА-Хабаровска».

Диктор стадиона предупредил зрителей о возможности досрочного завершения матча. Представители «Торпедо» призвали болельщиков соблюдать правила поведения и уважительно относиться друг к другу.

В конфликт вмешались сотрудники Росгвардии. Поступают сообщения о задержаниях и работе медиков на стадионе. Официальных данных о пострадавших пока нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле матч за Суперкубок России закончился массовой дракой футболистов.

В октябре прошлого года уголовное дело возбудили после драки фанатов в Саратове.