Tекст: Валерия Городецкая

«Вчера не стало Леброна... Пустота и боль. Нашему малышу мальтипу был всего годик. Беги по радуге, мой мальчик», – цитирует РИА «Новости» публикацию Киркорова в Instagram* (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta*).

Артист известен своей любовью к домашним животным. Помимо Леброна, в доме Киркорова живут еще шесть собак: далматины Оливер и Арчи, мальтипу Леонардо, чау-чау Яхонт, бишон-фризе Сырник и лабрадудль Коля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Киркоров назвал выступление в Тюмени самым сложным в своей карьере из-за высокой температуры.

В прошлом месяце артист заявил о неумении и нежелании петь под фонограмму.

В апреле певец рассказал о неожиданной для него свадьбе с Аллой Пугачевой в Петербурге.