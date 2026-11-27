Tекст: Денис Тельманов

Руководство Centrica предупредило о возможном закрытии хранилища и сокращении сотен рабочих мест, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph. Компания требует проведения срочных переговоров с премьер-министром Британии Энди Бернемом для спасения нерентабельного объекта.

Centrica предлагает правительству профинансировать инвестиции в Rough на сумму 2,6 млрд долларов. Компания готова сделать первоначальные вложения, но рассчитывает вернуть их через целевые отчисления в счетах домохозяйств за электроэнергию.

В текущей ситуации компания не планирует подавать заявку на новую лицензию для работы объекта, на который приходится около половины мощностей по хранению газа в стране. Действующая лицензия истекает в апреле 2027 года.

Газохранилище Rough, открытое в 1985 году в южной части Северного моря, вмещает до 1,6 млрд кубометров газа. Оно не использовалось с 2017 года, но частично возобновило работу осенью 2022 года из-за энергетического кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе британская газовая компания Centrica запланировала сократить сотни рабочих мест.

В Британии предупредили о возможном росте счетов за электричество для обычных семей на 26%.

В начале месяца гендиректор британской энергетической компании Kistos Питер Манн заявил об отказе от инвестиций в новые мощности газохранилищ в стране из-за высоких налогов.