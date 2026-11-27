Tекст: Вера Басилая

В Управление Роспотребнадзора по Москве поступают жалобы на концертное агентство «Сэй Эдженси», отмечается в сообщении ведомства в Telegram. Организация не исполняет обязательства перед потребителями в связи с невозвратом денег за отмененный концерт Канье Уэста в Петербурге, запланированный на 10 и 11 октября 2026 года на площадке «Газпром Арена».

Отмечается, что концерт был отменен, а денежные средства не возвращаются или возвращаются не в полном объеме.

Управление готово оказать помощь пострадавшим в составлении и подаче коллективного иска в суд. Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением и приложить копии билетов, подтверждение оплаты, претензию о возврате денег, почтовую опись и кассовый чек, а также отчет об отслеживании отправления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд взыскал почти 150 тыс. рублей за билеты на отмененное шоу Канье Уэста.

В прошлом месяце суд привлек «Зенит» к иску об отмене концерта Канье Уэста в Петербурге.

Прокуратура не нашла признаков мошенничества при организации концерта Уэста.