МВД ДНР: Полиция изъяла автомат и танковый снаряд у жителя Харцызска

Tекст: Денис Тельманов

В Харцызске оперативники выявили факт незаконного хранения оружия местным жителем, сообщает МВД ДНР в Telegram. У 43-летнего мужчины изъяли предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова, 83 трубчатых пороховых заряда, танковый снаряд калибра 125 мм, минометную мину калибра 82 мм, обтекатель от ракеты реактивной системы залпового огня «Град» и семь патронов.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Максимальная санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет и штраф в размере до 100 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Камчатке задержали мужчину при попытке сбыта охотничьего карабина.

Летом суд отправил в колонию россиянку за попытку незаконно провезти через аэропорт пистолет.