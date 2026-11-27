Tекст: Валерия Городецкая

Об этом глава государства сообщил на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок в Северодвинске, передает РИА «Новости». «Будем и дальше системно и последовательно наращивать боевой потенциал группировок подводного флота, формировать сбалансированные, оснащенные современным вооружением мобильные соединения, способные эффективно выполнять поставленные задачи в условиях динамично меняющейся военно-политической обстановки», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин заявил о необходимости серьезной ударной мощи Военно-морского флота для противостояния морским группировкам противника.

В этот же день он пообщался с главнокомандующим Военно-морским флотом Александром Моисеевым после церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Пермь».

Путин также заявил о своевременном и полном выполнении планов по созданию мощного военно-морского флота.