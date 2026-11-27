Tекст: Денис Тельманов

На регулярных маневрах натовских группировок в Прибалтике потенциальным противником прямо называют Москву, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД. По данным ведомства, с 26 октября по 8 ноября на латвийской территории состоялись самые масштабные военные учения многонациональной бригады НАТО.

«Латвия готова принести в жертву собственную экономику, перспективы развития, благосостояние и безопасность своих граждан, лишь бы оставаться антироссийским плацдармом и форпостом для провоцирования большой войны в Европе», – подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что Рига целенаправленно проводит политику дерусификации, уничтожила более 200 советских мемориалов и планирует лишить пенсий проживающих в республике российских военных пенсионеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о предоставлении Латвией воздушного пространства для пролета украинских беспилотников.

В прошлом месяце директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс сообщил о планах провести в Риге учения по информационным гибридным войнам.