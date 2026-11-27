Туск продлил в Польше режимы террористической и киберугрозы до конца февраля

Tекст: Вера Басилая

Туск подписал распоряжения о введении второго уровня тревоги BRAVO и уровня киберугрозы BRAVO-CRP на всей территории Польши с 1 декабря 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на правительственный центр безопасности (RCB).

Правительственный центр безопасности (RCB) сообщил, что режим BRAVO также будет действовать для польской энергетической инфраструктуры за пределами страны. Кроме того, на участках железнодорожных линий, управляемых PKP Polskie Linie Kolejowe и PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, введут третий, более высокий уровень угрозы CHARLIE.

Режимы террористической и кибернетической угроз действуют в Польше с 2022 года. Режим BRAVO вводится при повышенной и предсказуемой угрозе теракта, когда у спецслужб есть информация о потенциальной опасности. Режим BRAVO-CRP касается киберпространства, а CHARLIE является третьим из четырех возможных уровней опасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину по подозрению в публичном восхвалении теракта в Кракове и угрозах новых нападений.

В прошлом месяце правоохранительные органы получили сведения о возможной подготовке покушения на премьер-министра Дональда Туска и других чиновников.