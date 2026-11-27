Системы ПВО и боевую авиацию России показали на военных учениях в Египте

Tекст: Вера Басилая

На кадрах запечатлены системы С-300ВМ «Антей-2500», комплексы «Бук-М2», «Тор-М2», «Печора-2М», а также истребители МиГ-29М и ударные вертолеты Ка-52, передает РИА «Новости».

Министерство обороны Египта сообщило, что учения в рамках плана боевой подготовки вооруженных сил страны продолжались несколько дней.

Генерал Ашраф Салем Захер, глава египетского минобороны, встретился с военнослужащими ПВО и передал им слова признательности президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси за обеспечение безопасности стратегически важных объектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре отечественные разработчики продемонстрировали передовые авиационные боеприпасы С-71М «Монохром», С-71К «Ковер» и S8000 «Бандероль» на международном авиасалоне в Египте.

В том же месяце российские самолеты Як-130М и Су-57 прибыли в Египет для участия в авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026.

В прошлом году на форуме EDEX 2025 в Каире решили показать новейший истребитель Су-57Э, боевой вертолет Ка-52 и современные образцы вооружения.