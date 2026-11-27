У британского шеф-повара и телеведущего Гордона Рамзи родилась внучка

Tекст: Вера Басилая

Дочь ведущего «Адской кухни» опубликовала фото с новорожденной девочкой в Instagram* (владелец компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена), передает «Газета.Ru».

«Дафни Джун Рамзи-Пити, добро пожаловать в этот мир. Ты навсегда будешь нашей красивой малышкой и сестрой Джорджа. Спасибо всем врачам, медсестрам и акушерам, которые сделали так, чтобы мы были в безопасности, здоровы и счастливы. Мы будем вечно благодарны», – написала блогер.

Отец ребенка – британский пловец и олимпийский чемпион Адам Пити. Для него девочка стала вторым ребенком, у него есть шестилетний сын Джордж от экс-возлюбленной Эйрианедд Мунро.

Пара познакомилась благодаря сестре блогера Матильде Рамзи. Они начали встречаться в 2022 году, а в декабре 2025 года поженились.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду известный шеф-повар и ресторатор Гордон Рамзи возглавил обновленный состав ведущих британской автомобильной телепередачи Top Gear после четырехлетнего перерыва.