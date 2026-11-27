Врач назвала симптомы ОРВИ для срочного обращения к терапевту

Врач Шаталова назвала требующие срочного вызова терапевта симптомы ОРВИ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Обратитесь к врачу, если при ОРВИ появились «красные флаги»: температура выше 39 °C, которая плохо снижается жаропонижающими или держится дольше 3–5 дней; температура снова поднялась после снижения», – сказала Шаталова. По ее словам, это может свидетельствовать о бактериальных осложнениях, таких как отит, гайморит или пневмония, передает РИА «Новости».

Врач также перечислила другие тревожные симптомы: одышку, нехватку воздуха, учащенное или затрудненное дыхание, боль в груди при вдохе или кашле, свистящее дыхание. Особое внимание следует обратить на кашель с гнойной мокротой или кашель, который усиливается после 5–7 дней болезни, а также на сильную слабость и сонливость.

Специалист подчеркнула, что в группе риска находятся дети до трех лет (особенно до года), беременные женщины и люди старше 65 лет, особенно страдающие хроническими заболеваниями: астмой, ХОБЛ, диабетом, болезнями сердца, сосудов или почек. Им рекомендуется обращаться за медицинской помощью при первых признаках болезни.

Шаталова посоветовала пациентам из группы риска или при сомнениях в диагнозе вызывать врача на дом. Она предостерегла от посещения поликлиники с симптомами ОРВИ и температурой, чтобы избежать заражения окружающих и осложнений от перенесенной «на ногах» болезни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник инфекционист Юлия Ермолаева описала симптомы распространяющегося в Казахстане «валящего с ног вируса».

Ранее Роспотребнадзор сообщил о нахождении заболеваемости респираторными инфекциями в России на сезонном уровне.

Также пресс-служба Роспотребнадзора проинформировала о выявлении в стране около 608 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.