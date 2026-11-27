Главком ВМФ Моисеев доложил Путину об успешных испытаниях крейсера «Пермь»

Tекст: Вера Басилая

«Атомный подводный крейсер «Пермь» успешно завершил государственные испытания, к подъему Военно-морского флага готов», – цитирует Моисеева ТАСС.

Доклад состоялся во время церемонии подъема флага на атомоходе, которая прошла на предприятии «Севмаш» в Северодвинске. Позже главком доложил российскому лидеру о поднятии флага на корабле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин поднял военно-морской флаг на атомной подлодке «Пермь».

Президент анонсировал включение нового крейсера в состав Тихоокеанского флота.

Путин также поздравил моряков и судостроителей с принятием субмарины в состав Военно-морского флота.