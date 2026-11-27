Совфед одобрил закон об обязательной индексации не выплаченных вовремя пенсий

Tекст: Денис Тельманов

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О страховых пенсиях», передает ТАСС. Согласно документу, органы пенсионного обеспечения обязаны по решению суда пересчитывать и выплачивать средства, не полученные пенсионером за прошлый период, включая фиксированную выплату.

Авторы инициативы считают, что индексация необходима для защиты средств от инфляции с момента вынесения судебного решения до его реального исполнения.

Ожидается, что индексация будет производиться с первого дня месяца, следующего за тем, в котором решение суда вступило в силу, при условии, что для назначения или перерасчета пенсии не требуются дополнительные сведения, которые орган пенсионного обеспечения не может оперативно получить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца председатель Социального фонда Сергей Чирков сообщил о досрочной выплате всех видов пенсий в ноябре.

В прошлом месяце первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила о двойной индексации страховых пенсий в 2027 году.

В сентябре Министерство труда и социальной защиты сообщило о планах дважды проиндексировать страховые пенсии в России в 2027 году.