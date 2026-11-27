Жители Люберец получили 19 и 21 год за подготовку теракта против военных

Tекст: Денис Тельманов

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. «Суд признал Максима Щербакова и Евгения Горскова виновными и по совокупности преступлений путем частичного сложения назначил наказание», – сообщила пресс-секретарь инстанции.

Щербаков приговорен к 21 году лишения свободы со штрафом в 700 тыс. рублей, Горсков получил 19 лет и штраф в 800 тыс. рублей. Первые четыре года оба проведут в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.

Фигуранты признаны виновными в покушении на теракт, участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывных устройств. Суд также конфисковал их мобильные телефоны и автомобиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд приговорил четырех жителей Новой Каховки к длительным срокам за содействие теракту.

В прошлом месяце жительницы Запорожской области получили 16 и восемь лет колонии за подготовку нападения на полицейских по заданию украинской разведки.

В сентябре суд назначил 63-летнему жителю Белгорода 19 лет лишения свободы за подготовку теракта и государственную измену.