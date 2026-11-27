Шадаев: «Госуслуги» могут стать универсальным и национальным ИИ-агентом

Tекст: Вера Басилая

«Мы считаем, что «Госуслуги» могут стать тем самым универсальным, равноудаленным агентом. Национальный агент будет. Почему? Потому что мы все знаем про пользователя, уже много чего, не все, но много чего знаем», – цитирует ТАСС заявление Шадаева на конференции AI Journey.

По его словам, у государственного портала есть определенное преимущество в этом плане.

Министр добавил, что портал равноудален от всех экосистем, имеющих стопроцентный коммерческий интерес.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о перспективе замены сотрудников младшего и среднего звена автономными системами и агентами искусственного интеллекта.

В сентябре вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщил о скорой способности «Госуслуг» угадывать мысли пользователей благодаря ИИ.