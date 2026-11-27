МИД: Умер бывший посол России в Нигерии и Шри-Ланке Алексей Шебаршин

Tекст: Вера Басилая

«Ушел из жизни замечательный человек, талантливый и яркий дипломат, посвятивший себя беззаветному служению Отечеству», – говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

В ведомстве отметили широту профессиональных взглядов, ответственность, принципиальность и готовность Шебаршина прийти на помощь коллегам. Его превосходное знание международной проблематики и трудолюбие снискали ему уважение в России и за ее пределами.

Алексей Шебаршин родился 9 июля 1959 года в Москве. В 1982 году окончил МГИМО и поступил на работу в МИД СССР. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом, в том числе в посольствах в Индии и Пакистане. В 2005–2008 годах был послом России в Шри-Ланке и по совместительству на Мальдивах, а в 2018–2024 годах – послом в Нигерии. Имел ранг чрезвычайного и полномочного посла, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Дарчиев скоропостижно скончался на 67-м году жизни.

Бывший посол России на Маврикии и в Республике Македонии Агарон Асатур умер на 83-м году жизни.

В сентябре бывший посол России в Белоруссии и Казахстане Вячеслав Долгов ушел из жизни в столице в возрасте 89 лет.