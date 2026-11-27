Tекст: Валерия Городецкая

В пятницу глава государства принял участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомной подводной лодке «Пермь» в Архангельской области, передает РИА «Новости».

«Хочу особо отметить, что Россия одна из немногих стран мира, которая способна строить такие мощные атомные подводные лодки. Оружие глобального уровня и значения. Наши конструкторские бюро и верфи обладают для этого передовыми технологиями и инженерными решениями, богатым опытом и кадрами самой высокой квалификации», – сказал Путин в ходе церемонии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин поздравил моряков и судостроителей с принятием многоцелевой атомной подводной лодки «Пермь» в состав Военно-морского флота.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал участие российского лидера в церемонии подъема флага на крейсере.

На прошлой неделе Путин заявил о лидирующих позициях страны в сфере мирного атома.