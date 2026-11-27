Потери от контрабанды нефти из Курдистана превысили 100 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

«Совет по аудиту подтвердил, что потери от вывоза нефти из региона Курдистан в обход Государственной организации по сбыту нефти (SOMO) за период с 2008 по 2025 год превысили 100 млрд долларов», – приводит его слова Иракское информационное агентство INA.

Власти Ирака принимают меры для перекрытия маршрутов контрабанды и обеспечения безопасности международных границ, передает РИА «Новости».

Экспорт нефти за пределами механизмов SOMO считается контрабандой, если выручка от него не поступает в государственную казну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Ирак закрыл два подконтрольных властям Иракского Курдистана контрольно-пропускных пункта на границах с Сирией и Ираном.

Во вторник сообщалось, что бюджет Ирака лишился более 150 млрд долларов из-за хищений нефти с 2003 года.

На прошлой неделе власти Ирака допустили возможность ввода армии в Иракский Курдистан для борьбы с контрабандой.