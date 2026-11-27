India Today: Дочь миллиардера Шринивасана потребовала в суде долю активов

Tекст: Денис Тельманов

Дочь индийского миллиардера обратилась в Высокий суд Мадраса с требованием о разделе совместно нажитых семейных активов. Поводом стала предложенная схема, по которой Лакшми Вену получает 5%, а ее брат Сударшан – 95%, передает ТАСС со ссылкой на India Today.

Спор связан с тем, распределялось ли имущество в рамках предыдущих соглашений или оно подлежит разделу сейчас. Адвокат Лакшми Арьяма Сундарам отметил, что его клиентка претендует на равную долю. «Вряд ли многие согласились бы на такой раздел совместного семейного имущества, при котором одним достается 5%, а другой стороне – 95%», – заявил он.

Лакшми Вену в течение 18 месяцев пыталась урегулировать спор с отцом. Теперь она также требует доступ к документам для понимания структуры собственности. Иск не предполагает вмешательства в управление компаниями группы TVS.

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