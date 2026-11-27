Tекст: Денис Тельманов

«Источники в службе экстренной помощи подтверждают, что на борту лодки находилось несколько погибших, однако точное число пока неизвестно; по оценкам, оно составляет от шести до 13 человек», – цитирует РИА «Новости» публикацию газеты El Pais.

Судно было обнаружено в ночь с четверга на пятницу примерно в 62 км к югу от порта Ла-Рестинга. Спасателям удалось вызволить около 60 человек в крайне тяжелом состоянии, среди них не менее 10 несовершеннолетних, которых госпитализировали первыми.

По информации регионального координационного центра Канарских островов, еще шесть мигрантов из стран Африки к югу от Сахары были эвакуированы вертолетом в аэропорт Эль-Йерро для госпитализации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на испанский остров Эль-Йерро на 15 лодках высадились 2,1 тыс. нелегалов.

В понедельник испанская морская спасательная служба оказала помощь 733 мигрантам у Канарских островов.

На прошлой неделе у берегов Сенегала затонуло судно с нелегальными мигрантами.