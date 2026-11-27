Путин поднял флаг на вооруженной «Цирконами» подлодке «Пермь»

Tекст: Валерия Городецкая

Многоцелевая субмарина «Пермь» стала пятым кораблем проекта «Ясень-М», передает РИА «Новости». Атомоход четвертого поколения заложили летом 2016 года. При строительстве корабля использовались комплектующие и материалы отечественных производителей.

Подводная лодка вооружена гиперзвуковым комплексом «Циркон». Субмарина способна скрытно и длительно действовать практически в любом районе Мирового океана, а также проецировать угрозу на корабельные группировки и наземные объекты противника. Проект воплотил новейшие разработки в области вооружения, радиоэлектронных комплексов и энергетических установок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства посетить Северодвинск.

В прошлом году российский лидер разрешил спустить на воду первый штатный носитель крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».

В 2024 году атомная подводная лодка «Архангельск» проекта «Ясень-М» официально вошла в состав военно-морского флота страны.