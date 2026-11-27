Tекст: Валерия Городецкая

Ожидается, что глава государства примет участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомной подводной лодке «Пермь», передает РИА «Новости». Также российский лидер проведет совещание по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок и встретится с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

«Севмаш» является крупнейшим судостроительным комплексом с 86-летней историей и единственной верфью в России, осуществляющей весь цикл строительства и испытаний подводных лодок с атомными энергетическими установками. Предприятие входит в структуру ОСК. Всего на нем построено 233 надводных корабля, судна и плавсооружения, 40 дизель-электрических и 142 атомных подводных лодки. Атомный подводный крейсер «Пермь» стал 143-м кораблем, построенным на «Севмаше».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об участии Владимира Путина в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Пермь».

В августе гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко рассказал о планах предприятия передать флоту два корабля до конца года.

В марте 2025 года российский лидер принял участие в церемонии спуска на воду крейсера «Пермь».