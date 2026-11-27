Пианист и дирижер Константин Лифшиц умер в возрасте 49 лет

Tекст: Денис Тельманов

О смерти музыканта стало известно в пятницу, передает РИА «Новости». «Умер Константин Лифшиц, прекрасный, недооцененный пианист. 49 лет», – написал Мунипов в соцсетях.

Константин Лифшиц родился в 1976 году в Харькове. Он окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных и Берлинский университет искусств.

После дебюта в Лондоне в 1990 году пианист активно гастролировал по Европе, Северной Америке и Японии, выступая с ведущими коллективами мира, среди которых Нью-Йоркский филармонический, Чикагский симфонический и Российский национальный оркестры.

В репертуар Лифшица входило более 800 произведений различных эпох – от барокко до современных авторов. Наибольшую известность музыканту принесли программы-марафоны с полными циклами сочинений Баха, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, Дебюсси и Шостаковича.

За свою карьеру он записал более 20 альбомов. В 2006 году был награжден орденом Сергия Радонежского III степени, а годом позже получил итальянскую премию «Ровенна» за выдающийся вклад в исполнительское искусство.

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