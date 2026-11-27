В Казахстане арестовали двух топ-менеджеров «Казатомпрома»

Tекст: Вера Басилая

Мера пресечения в виде ареста избрана в отношении главного директора по производству Куаныша Омарбекова и главного менеджера департамента Ерлана Байкулова, сообщает Комитет нацбезопасности Казахстана в Telegram.

Решение об аресте принято с учетом характера и тяжести инкриминируемых деяний. Кроме того, суд учел необходимость исключить давление на возможных соучастников и свидетелей, а также предотвратить сокрытие доказательств и имущества, нажитого преступным путем.

В настоящее время продолжаются процессуальные действия для установления всех обстоятельств дела. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца из окна жилого комплекса в Астане выбросили чемодан с долларами при задержании сотрудников фонда «Самрук-Казына» и компании «Казахстанские железные дороги».

В январе суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде сотруднику компании «Атомстройэкспорт» Михаилу Щербаку.

В прошлом году суд Екатеринбурга арестовал председателя совета директоров «Корпорации СТС».