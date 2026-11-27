Дептранс: Пробки в Москве достигли восьми баллов

Tекст: Валерия Городецкая

Движение затруднено в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях по направлению в область из-за временных перекрытий, сообщает столичный департамент транспорта в своем канале в Max.

Наиболее плотное движение наблюдается на Можайском шоссе в сторону области, на внешней стороне ТТК от Нижегородской улицы до улицы Сущевский Вал, а также на внутренней стороне МКАД от проспекта Генерала Дорохова до Волоколамского шоссе.

В ведомстве ожидают, что после 20.00 на дорогах станет свободнее, и рекомендуют выбирать для поездок метро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце загруженность автомобильных дорог в Москве выросла до восьми баллов из-за временных перекрытий в центре города.

Тогда же москвичам рекомендовали использовать метрополитен для поездок в центр.

В начале месяца автоавария на 97-м км внутренней стороны МКАД вызвала затруднения в движении автотранспорта.