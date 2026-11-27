Tекст: Денис Тельманов

К вечеру пятницы нейросеть «ГигаЧат» зафиксировала 105 641 вопрос главе государства, передает РИА «Новости». Большинство обращений поступило по телефону – 64%. Еще 17% вопросов граждане отправили по СМС и ММС, 14% – через мессенджер Max, 3% – через сайт и приложение, а 2% – через социальные сети.

Женщины обращаются чаще мужчин – 60% против 40%. Наибольшую активность проявляют жители Москвы, Подмосковья и Краснодарского края.

Сбор вопросов начался в полночь 27 ноября и продлится до окончания программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая пройдет 10 декабря.

Задать вопрос можно по бесплатному номеру 8-800-200-40-40, через СМС на номер 0-40-40, а также на сайте москва-путину.рф и в специальном мобильном приложении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о приближении числа вопросов к 100 тыс. за первые часы после старта сбора. Он отметил ежегодное совпадение тем волнующих россиян вопросов.

В четверг заместитель президента компании «Ростелеком» Сергей Онянов предупредил об активизации телефонных мошенников перед прямой линией.