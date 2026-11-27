По словам Ложечко, коксующие угли начинаем выводить на рынок Ирана, несмотря на сложности, передает РИА «Новости». «Капризный рынок, но тем не менее мы на сегодняшний день видим, что наше участие и наши возможности увеличиваются. Мы уже сделали первые поставки в тестовом режиме», – заявил он.
Ранее основным поставщиком угля в Иран была Австралия. Ложечко также отметил важность взаимодействия Москвы и Тегерана в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта наряду с традиционными отраслями, такими как сельское хозяйство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Сергей Лавров заявил о наличии перспектив для совместной работы России и Ирана в сфере добычи и транспортировки углеводородов.
В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что за восемь месяцев текущего года товарооборот между Москвой и Тегераном увеличился на 10,4%.