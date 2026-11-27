Губернатор Русских: УАЗ запустил новый участок лазерной резки и мощный пресс

Tекст: Вера Басилая

На предприятии «Штамповые технологии» заработал новый высокотехнологичный участок лазерной резки и один из самых мощных в технологической цепочке группы «Соллерс» пресс усилием 2,5 тыс. т, сообщил Русских в Max.

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с ПАО «Соллерс» по развитию УАЗ в соответствии с подписанным соглашением об инвестировании 18 млрд рублей в развитие завода», – заявил глава региона. Он уточнил, что новые мощности позволят заводу самостоятельно штамповать крупногабаритные детали и увеличат локализацию производства.

Кроме того, после обращения на прямую линию принято решение создать многофункциональный центр истории Ульяновского автозавода. Музей предприятия планируется вынести за его территорию, чтобы сделать доступным для всех посетителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный директор Ульяновского автозавода Ильнур Сахабиев сообщил о запуске серийного производства модернизированного модельного ряда внедорожников.

В сентябре Ульяновский автозавод приступил к изучению вариантов масштабного обновления моделей «Буханка» и «Хантер».

Летом группа «Соллерс» начала серийный выпуск деталей для автомобильных систем безопасности на предприятии в Ульяновске.