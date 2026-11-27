Банде запросили до 24 лет за убийства пенсионеров в Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пятеро участников преступной группы похитили квартиры трех одиноких пожилых людей в Электростали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Московской области.

Злоумышленники находили пенсионеров, злоупотребляющих алкоголем, входили в доверие и подделывали документы на жилье. Затем они убивали собственников, используя алкоголь с наркотиками и отравляющими веществами. Тела прятали во Владимирской области и в Павлово-Посадском районе.

От продажи недвижимости банда получила около 14,4 млн рублей. Также преступники похитили автомобили и пользовались банковскими картами жертв. Среди подсудимых оказался участковый полицейский, который использовал служебное положение для помощи банде.

Гособвинитель попросил суд назначить Алие Просянниковой 24 года колонии, Владимиру Творожникову – 23 года, Игорю Филатову – 17,5 лет, Лилии Бирюковой – 17 лет, Сергею Деревягину – 14 лет. Также прокурор предложил конфисковать 14 млн рублей и технику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре суд в Москве вынес приговор по делу о мошенничестве при продаже квартир в Подмосковье на сумму более 54 млн рублей.

В сентябре в Московской области пенсионер застрелил знакомую супружескую пару, расчленил тела и закопал их на своем участке в деревне Лобаново.

В августе злоумышленники выманили у жительницы Реутова деньги и ключи от второй квартиры, после чего заставили ее попытаться сжечь свое жилье.