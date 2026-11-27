Tекст: Игорь Иножарский

Американская Altria днем ранее сообщила, что рассматривает возможность предложить за Imperial Brands всю сумму и оценивает приобретение совместно с партнером, который может купить часть бизнеса, пишет Asahi Shimbun. Об оценке приобретения с партнером со стороны Japan Tobacco сообщал Bloomberg, от комментариев JT отказалась. Imperial заявила, что предложений не получала, но рассмотрит любое предложение.

Акции Imperial в четверг выросли на 13,3%, капитализация компании достигла 33,8 млрд долларов. Imperial владеет брендами Davidoff, Gauloises и Kool, JT – Camel, Benson & Hedges и линейкой нагреваемого табака Ploom. JT активно наращивает присутствие в США, в том числе в дешевом сегменте, и покупка американских активов Imperial значительно усилила бы позиции компании, считают аналитики.

«Сделка может превратить JT в крупного, диверсифицированного и рационального по издержкам третьего игрока на рынке США с потенциалом синергии», – заявил аналитик Jefferies Андрей Андон-Ионита.

Правительству Японии принадлежит 37,6% Japan Tobacco. На конец сентября компания располагала 5,6 млрд долларов денежных средств и эквивалентов, а сделку можно было бы финансировать за счет повторного размещения неаннулированных казначейских акций примерно на 7,4 млрд долларов.

Покупка африканского и ближневосточного бизнеса Imperial помогла бы JT компенсировать потери после того, как президент России Владимир Путин распорядился передать российские активы компании под временное управление. Сделка стала бы третьей по величине в истории табачной отрасли и крупнейшей за десятилетие после покупки British American Tobacco компании Reynolds American за 60 млрд долларов в 2016 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Japan Tobacco Цуцуи Такэхико заявил об отсутствии планов ухода компании из России, несмотря на передачу активов под временное управление и ожидаемые убытки. В середине месяца британская Imperial Brands решила сократить до 4,6 тыс. рабочих мест по всему миру в рамках программы сокращения расходов. В начале месяца передача российских активов Japan Tobacco под временное управление поставила под угрозу доходы правительства Японии.