Синоптик Паршина: В воскресенье в Москве ожидается аномально высокое давление

Tекст: Денис Тельманов

«На предстоящей неделе атмосферное давление в столице будет заметно выше климатической нормы на 10–15 единиц. Пик роста ожидается 29 ноября: давление может достигнуть 766 миллиметров ртутного столба», – цитирует Паршину РИА «Новости».

По ее словам, это очень высокий показатель для конца ноября, хотя и не рекордный для этой даты. «Предыдущий максимум для 29 ноября составлял 771 миллиметр ртутного столба и был зафиксирован в 1993 году», – пояснила метеоролог.

Паршина добавила, что высокое атмосферное давление обычно сопровождается устойчивым антициклоном.

В такие дни погода малооблачная, без сильных осадков, но с заметным ночным выхолаживанием, объяснила синоптик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила о понижении температуры в столице в ночь на 1 декабря до минус 10 градусов.

В начале недели в Гидрометцентре спрогнозировали увеличение снежного покрова в Москве до 12 сантиметров.

На прошлой неделе Паршина предупредила об ухудшении погодных условий на большей части территории России.