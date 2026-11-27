Гидрометцентр: Снежный покров в Москве достигнет 15 см к концу ноября

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сейчас высота снега на ВДНХ составляет девять сантиметров, а в подмосковных Черноголовке и Серпухове – достигает 18 сантиметров, сказала метеоролог РИА «Новости».

К концу месяца в столице ожидается до 15 см снега, по области – до 20 см и более.

Она отметила, что средняя высота снега в этот период обычно составляет шесть-семь сантиметров, поэтому нынешние показатели превышают норму. При этом Паршина подчеркнула, что рекорд побит не будет: в 2023 году высота снежного покрова в Москве достигала 21 сантиметра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Паршина спрогнозировала морозы до минус 10 градусов в Москве в ночь на 1 декабря.

Во вторник она сообщила о возможном увеличении снежного покрова в Московской области до 10-15 сантиметров из-за снегопада.

В понедельник в Гидрометцентре допустили рост снежного покрова в Москве до 12 сантиметров к началу декабря.