Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого». В Маскате Лукашенко планирует обсудить выполнение достигнутых ранее двусторонних соглашений, передает РИА «Новости». Белоруссия и Оман реализуют дорожную карту сотрудничества на 2026–2027 годы.

Кроме того, в программу поездки входят Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты. В Ханое пройдут официальные переговоры по укреплению двустороннего взаимодействия, а в Абу-Даби президент Белоруссии примет участие в Конференции ООН и проведет ряд встреч.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Александр Лукашенко во время визита в Индонезию назвал Минск географическим центром для ведения дел со всей Европой.

В прошлом году Минск объяснил присутствие сыновей президента Белоруссии Виктора и Николая на переговорах в Омане особым статусом диалога.

Александр Лукашенко сообщил о выделении республике участка в Омане для создания туристического кластера.