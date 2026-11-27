Tекст: Денис Тельманов

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. «Мировой судья судебного участка № 464 района Покровское-Стрешнево города Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.18 КоАП РФ (умышленное нарушение спортсменом установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним) в отношении Заболотного Антона Константиновича», – сказали в инстанции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе футболиста Антона Заболотного отстранили от профессионального спорта на полгода за нарушение антидопинговых правил.

В мае нападающий московского «Спартака» пообещал добиваться полного оправдания после положительного теста на допинг.

В 2024 году суд в Москве оштрафовал бывшего хоккеиста московского ЦСКА Стефана Степанова на 30 тыс. рублей за вождение автомобиля без прав после лишения за пьяное вождение.