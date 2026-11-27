Tекст: Дарья Григоренко

В крупнейшем аэропорту Нидерландов Схипхол таможенники выявили группу пассажиров, перевозивших внутри себя запрещенные вещества, передают «Вести». Инцидент произошел в среду, 25 ноября.

Наличие наркотиков было установлено благодаря реакции служебной собаки. Выяснилось, что нарушители проглотили капсулы с веществами, чтобы незаметно провезти их через границу. В таможенной службе предположили, что изъятым наркотиком является кокаин.

В официальном сообщении ведомства отмечается, что всего в группе наркокурьеров находились десять пассажиров, все они прибыли рейсом из Суринама. Запрещенные препараты нашли внутри организмов восьми из них.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в амстердамском аэропорту Схипхол таможенники задержали члена экипажа самолета из Мексики с 18 кг кокаина в ручной клади.

Летом пассажирка попыталась тайно пронести на борт самолета в Схипхоле охраняемую законом змею в нижнем белье.

В мае крупную партию спрятанных среди эквадорских бананов наркотиков обнаружили во время разгрузки товара в нидерландских супермаркетах.