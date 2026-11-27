РСТ: Бронирования отелей на День матери выросли в 2,1 раза

Tекст: Валерия Городецкая

Россияне стали чаще выбирать путешествие в качестве подарка близким: число бронирований отелей и апартаментов на последние выходные ноября выросло в 2,1 раза год к году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на РСТ и данные Ozon Travel.

Чаще всего жилье на эти даты бронируют в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Казани.

Самый заметный рост спроса показали горнолыжные комплексы: гостиничные бронирования в Эсто-Садке выросли в 4,6 раза, в Красной Поляне – в 3,7 раза, в Шерегеше – почти в 3 раза, в Архызе – в 1,6 раза.

В Подмосковье одним из самых быстрорастущих направлений для короткого путешествия стал Пересвет, где бронирования увеличились в 4 раза по сравнению с прошлым годом, а в Серпухове показатель вырос в 2,4 раза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца интерес россиян к бронированию отелей в Вологде на новогодние праздники увеличился в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В прошлом месяце доцент РЭУ имени Плеханова Роман Гареев назвал внутренний туризм с акцентом на экскурсии главным трендом при планировании отдыха на ноябрьские праздники.

В сентябре заместитель директора департамента Минэкономразвития Игорь Максимов заявил о кратном росте бронирований российскими туристами в странах СНГ.