Политолог: Арктическая стратегия Путина нацелена на всестороннее развитие Севера

Политолог Яковлев: Арктическая стратегия Путина нацелена на всестороннее развитие Севера

Tекст: Олег Исайченко

«В Арктической стратегии сделан упор не на разрозненных проектах, а на связке: безопасность, логистика, люди», – отметил Константин Яковлев, политолог, социальный архитектор. По его мнению, принципиально, что Арктика в документе – это «не только ресурсная кладовая, но и пространство, где люди должны жить и работать».

Собеседник обратил внимание на несколько прописанных в стратегии целей. Президент поставил цель довести долю валового регионального продукта Арктики до 8,4%, причем 9,8% из них будут приходиться на высокотехнологичные и наукоемкие отрасли. По оценкам Яковлева, рост с 5,9% до 8,4% реалистичен, но потребует значительных усилий.

«Показательно, что правительству на разработку комплексного проекта по Арктической зоне и Трансарктическому коридору дано шесть месяцев. Заявленный контур сейчас превращается в механизм», – считает аналитик.



«За 11 лет регион должен опережать среднероссийскую динамику примерно на 3% в год. Главным драйвером станут минерально-сырьевые центры, СПГ и переработка. А высокотехнологичные отрасли дадут не столько объем, сколько качество роста. Здесь решающим будет не объявление целей, а темп запуска проектов», – рассуждает он.

Как указал аналитик, один из самых амбициозных показателей – объем грузоперевозок по Северному морскому пути: 37,9 млн тонн в 2024 году против 110–115 млн тонн к 2035-му. «Для этого нужен среднегодовой рост примерно на 10–13%. Такой темп возможен лишь при развитии всего комплекса – ледокольного флота, портов и региональной логистики. Груз нужно не просто провезти, но и принять, переработать, вывезти. Поэтому внимание к региональной инфраструктуре оправдано», – продолжил Яковлев.

Говоря о целях по занятости, эксперт подчеркнул, что «200 тыс. – это только новые рабочие места (в 2024 году их было 16,2 тыс.), а не вся занятость». «Цель выглядит амбициозной, и без подготовки кадров, жилья и сервисов она рискует остаться на бумаге, – предупреждает Яковлев. – Зарплата в 373 тыс. рублей и безработица 2% говорят о главном: люди должны оставаться в Арктике, а не только приезжать на вахту».

«Таким образом, Арктическая стратегия закладывает основу для всестороннего развития: экономики, транспорта, социальной сферы и здравоохранения. Оценивать ее предстоит не только по ежегодным докладам правительства, но и по тому, ощутит ли реальные перемены человек, живущий и работающий на Севере», – акцентировал спикер.

По его мнению, амбициозность документа – это не риск, а рабочий инструмент. «Высокая планка заставляет синхронизировать инфраструктуру, кадры и финансирование. Стратегия заработает, только если цели будут подкреплены конкретными проектами, сроками и четким распределением ответственности», – заключил Яковлев.

Ранее Владимир Путин утвердил новую стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности в этом регионе. Она рассчитана на период до 2035 года и на перспективу до 2050 года. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Перераспределение мирового потенциала развития, формирование новой архитектуры, правил и принципов многополярного мироустройства сопровождаются нарастанием межгосударственной конкуренции, противоречий и геополитической нестабильности. В этих условиях экономическое и военно-политическое значение Арктики как региона, обладающего значительными запасами природных ресурсов, перспективными возможностями в области транспорта и логистики, многократно возрастает», – говорится в документе.

В стратегии выделено семь приоритетов: обеспечение национальной безопасности и суверенитета, повышение качества жизни людей, развитие минерально-сырьевых центров, технологический и промышленный рост, развитие Трансарктического транспортного коридора (ТТК) как стратегически важного национального и международного маршрута.

Правительству поручено в шестимесячный срок разработать комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора и представить его на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию. Кроме того, правительству поручено обеспечить реализацию стратегии и ежегодно, до 15 июня года, следующего за отчетным, представлять президенту доклад о результатах работы.

В стратегии констатировано, что «последовательная реализация государственной политики в Арктике и Арктической зоне к 2025 году обеспечила опережающее социально-экономическое развитие субъектов РФ, территории которых относятся к сухопутным территориям Арктической зоны».

Объем валового регионального продукта увеличился с 5,6 трлн рублей в 2020 году до 11 трлн рублей в 2024 году. К 2035 году в Арктике должно производиться 8,4% суммарного ВРП субъектов. При этом 9,8% от этого объема будет приходиться на высокотехнологичные и наукоемкие отрасли. Объем перевозок к 2030 году прогнозируется на уровне 70-109,1 млн тонн, к 2035 году – на уровне 110-150,6 млн.

Согласно стратегии, к 2030 году количество рабочих мест в макрорегионе должно увеличиться с нынешних 16,2 тыс. до 110 тыс., а к 2035 году достигнуть отметки в 200 тыс. Документ также предполагает значительное повышение средних заработных плат в регионе. Прогнозируется, что этот показатель вырастет со 139,4 тыс. рублей в 2024 году до 235 тыс. рублей к 2030 году, а к 2035 году достигнет 373 тыс. рублей. Ожидаемая продолжительность жизни рожденных в Арктике должна увеличиться до 79,1 года.