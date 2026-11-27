Патаридзе пояснил, что поведение болельщиков обсудил с послом Турции в Грузии Мустафой Тюркером Ары.
«Послу было сказано, что значительная часть болельщиков до игры (с израильским клубом «Хапоэль Беэр-Шева» в Лиге Европы УЕФА) и во время матча вела себя провокационно, бросала в полицию бутылки, камни и другие предметы, в результате несколько полицейских пострадало», – сказал глава правительства автономии.
Зураб Патаридзе также заявил послу, что у турецких болельщиков были «провокационные баннеры, чувствительные для населения Грузии».
«Их демонстрация неминуемо вела к провокации», – отметил он.
Действия грузинских сил правопорядка глава автономии назвал «пропорциональными», тогда как официальная Анкара трактовала это как «превышение силы».
«Действия полиции полностью соответствовали законам Грузии и международным стандартам. Полиция работала эффективно и достойно, взяв ситуацию под контроль», – заявил он.
По его словам, ситуация в Батуми сейчас спокойная.
Победу одержали турки со счетом 2:1.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу агрессивное поведение болельщиков стало главной темой грузинских СМИ.
Грузинская полиция задержала 16 фанатов стамбульского клуба после физического противостояния со стражами порядка.
В четверг матч футбольной Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем Беэр-Шева» в Батуми прервали из-за столкновений турецких болельщиков с полицией.