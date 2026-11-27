Стартовал экспорт коксующегося угля из России в Иран

ТПП: Россия начала тестовые поставки коксующегося угля на рынок Ирана

Tекст: Вера Басилая

По словам Ложечко, коксующие угли начинаем выводить на рынок Ирана, несмотря на сложности, передает РИА «Новости». «Капризный рынок, но тем не менее мы на сегодняшний день видим, что наше участие и наши возможности увеличиваются. Мы уже сделали первые поставки в тестовом режиме», – заявил он.

Ранее основным поставщиком угля в Иран была Австралия. Ложечко также отметил важность взаимодействия Москвы и Тегерана в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта наряду с традиционными отраслями, такими как сельское хозяйство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Сергей Лавров заявил о наличии перспектив для совместной работы России и Ирана в сфере добычи и транспортировки углеводородов.

В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что за восемь месяцев текущего года товарооборот между Москвой и Тегераном увеличился на 10,4%.