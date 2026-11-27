Израильские военные атаковали город Газа в северной части сектора, чтобы уничтожить последнего сына лидера ХАМАС Халиля аль-Хайи, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал I24News.
«Целью израильской атаки по городу Газа был последний выживший сын лидера ХАМАС аль-Хайи», – говорится в сообщении.
Телеканал отмечает, что пока неизвестно, был ли сын главы ХАМАС убит. Режим прекращения огня в секторе Газа действует с октября 2025 года, однако израильская армия продолжает наносить удары по объектам и участникам ХАМАС, так как движение не приступило к разоружению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац подтвердили ликвидацию в секторе Газа отвечавшего в ХАМАС за экономику и образование Халеда Абу Нады.
В среду израильские военные нанесли удар по сектору Газа, устранив главу аппарата внутренней безопасности движения ХАМАС.
Во вторник руководитель службы внутренней безопасности сектора Газа Наим Мухаммад Абу Нахель погиб в результате израильского авиационного удара.