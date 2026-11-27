ФСБ: В Петербурге задержаны двое мужчин за призывы к убийству военных

Tекст: Вера Басилая

В Петербурге и Ленинградской области сотрудники пограничного управления пресекли противоправную деятельность двух местных жителей 1985 и 1998 годов рождения, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«Установлено, что подозреваемые, будучи участниками чатов антироссийской направленности в иностранном мессенджере Telegram, разместили комментарии, доступные для неограниченного круга лиц, в которых оправдывали террористическую деятельность спецслужб Украины и призывали к ее осуществлению на территории Российской Федерации, в том числе к убийству военнослужащих Минобороны РФ», – говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о публичном оправдании террористической деятельности, совершенном с использованием интернета. В настоящее время фигуранты заключены под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного в ДНР.

В среду сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области россиянина, пытавшегося совершить покушение на регионального чиновника с помощью дронов.

Жительница Волновахи, задержанная по подозрению в подготовке теракта против высокопоставленного российского военнослужащего, призналась в работе на спецслужбы Украины из-за денег.