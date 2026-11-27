Метеоролог Позднякова: В Москве ожидается резкое повышение атмосферного давления

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Москве ожидается резкий рост атмосферного давления. К вечеру пятницы, 27 ноября, оно составит 752 миллиметра ртутного столба, рассказала телеканалу 360 Позднякова.

«Завтра, 28 ноября, рост продолжится – до 764 миллиметров. В воскресенье, 29 ноября, давление повысится до 769 миллиметров, и оно сохранится и в понедельник. Это почти на 20 единиц выше, чем положено для этих чисел ноября и начала декабря», – отметила она.

Со следующей недели атмосферное давление останется выше климатической нормы – на уровне 760–762 миллиметров ртутного столба. Рекордных значений не ожидается, однако показатели будут некомфортными для людей, добавила Позднякова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Позднякова сообщила о влиянии балканского циклона на московский регион.

Во вторник в столице началась метеорологическая зима.

В понедельник Гидрометцентр спрогнозировал сугробы высотой до 12 сантиметров к началу декабря.