Фрадков заявил о реализации первого этапа военно-строительной реформы

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Перезапуск – это, по сути, реформирование всей нашей военно-строительной отрасли. Министр обороны в прошлом году такую задачу нам поставил, определил сроки и порядок ее реализации. Она глобально состоит из двух основных этапов. Первый этап уже реализован», – заявил Фрадков в интервью «Вестям», передает ТАСС.

Замминистра уточнил, что в системе Министерства обороны было создано Главное управление капитального строительства. Соответствующие управления и отделы также появились во всех видах и родах войск, военных округах и некоторых центральных органах военного управления.

Фрадков добавил, что подведомственные строительные организации активизировали свою работу. По его словам, за последнее время доля собственных сил в специальном строительстве выросла более чем в полтора раза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Павел Фрадков сообщил о вводе в эксплуатацию 12 современных высокотехнологичных военных госпиталей за последние несколько лет.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил попадание специальности «строительство» в десятку самых востребованных направлений в российских вузах.

Также бывший начальник Службы расквартирования и обустройства Минобороны Анатолий Гребенюк заявил об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 27 тыс. человек для формирования военно-строительных подразделений.