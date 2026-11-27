Мошенники массово создают сайты, копирующие личный кабинет ФНС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Специалисты ежедневно выявляют более 50 новых мошеннических ресурсов с практически идентичным визуальным оформлением и содержанием личного кабинета ФНС в доменной зоне .RU. Об этом Lenta.ru рассказали аналитики сервиса Smart Business Alert.

Основная цель злоумышленников – вовлечение пользователей в многоэтапную мошенническую схему под предлогом проверки входа в личный кабинет налогоплательщика. Затем следует инсценировка взлома учетной записи на портале «Госуслуги».

Мошенники создают у потенциальной жертвы ощущение компрометации персональных данных и необходимости срочного принятия мер по их защите. В дальнейшем к схеме могут подключаться лжесотрудники государственных ведомств, правоохранительных органов и банков.

В текущей фишинговой кампании мошенники изменили подход к регистрации доменных имен. Теперь специалисты фиксируют массовую регистрацию самостоятельных доменов второго уровня в зоне .RU. Они преимущественно представляют собой случайные комбинации букв и цифр, не имеющие смысловой связи с ФНС.

«Фактически мы наблюдаем попытку злоумышленников создать искусственную нагрузку на существующие механизмы противодействия фишингу», – заявил руководитель сервиса Сергей Трухачев. Он добавил, что мошенники делают ставку на количество ресурсов и скорость их создания, которая должна превышать скорость блокировки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба платформы «Мошеловка» сообщила о новой схеме кражи личных данных россиян под предлогом массового отказа от бумажных налоговых уведомлений.

Также злоумышленники разослали россиянам фишинговые ссылки под видом приглашений на детские мероприятия для получения доступа к порталу «Госуслуги».

Кроме того, МВД предупредило о рассылке мошенниками сообщений с фишинговыми ссылками от имени Федеральной налоговой службы для кражи аккаунтов на портале «Госуслуги».