Tекст: Игорь Иножарский

Первый электромобиль Ferrari Luce, представленный в мае, вызвал волну критики: негативных отзывов поначалу было в 2,5 раза больше, чем положительных, а цена новинки превышает 560,8 тыс. долларов. «В начале, когда вы делаете инновацию, реакция такова, что люди начинают вас высмеивать. Для меня это не было новостью», – сказал Винья в интервью Semafor.

Бывший председатель Ferrari Лука ди Монтеземоло предупредил об уничтожении легенды и заметил, что это по крайней мере тот западный автомобиль, который китайские производители не станут копировать. Винья признал, что первые изображения Luce в синем и желтом цветах, а не в гоночном красном, не передавали красоту машины, и распорядился заменить такие снимки в интернете.

За два дня до премьеры Винья и итальянский профессор менеджмента опубликовали колонку с утверждением, что настоящая инновация не является демократичной, поскольку не может опираться на консенсус. С тех пор отношение к модели улучшилось: первый Luce ушел с аукциона за рекордные 40 млн долларов, акции Ferrari выросли на 20% за полгода после презентации, а план продаж на 2027 год уже выполнен. Винья по-прежнему ожидает, что к 2030 году электромобили займут 20% модельного ряда.

Выручка Ferrari выросла с 4,3 млрд евро в 2021 году до 7,1 млрд евро в 2025 году, чистая прибыль почти удвоилась до 1,6 млрд евро, а число новых клиентов с 2022 года составило 32,3 тыс. человек. Винья сообщил о планах выпустить еще две модели до конца года и похвалил обновленный Tesla Roadster.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья заявил о бронировании всех электромобилей Luce, запланированных к выпуску в 2027 году. В сентябре председатель и основатель Gestamp Франсиско Риберас предрек крах европейского автопрома из-за конкуренции с китайскими производителями. В мае представленный полностью электрический Ferrari стоимостью более полумиллиона евро вызвал резкую критику и насмешки в социальных сетях.