НМИЦ гематологии получил лицензию на производство клеточного препарата от рака

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лицензия Министерства промышленности и торговли России позволяет применять анти-CD19 CAR-T-клеточный препарат «Утжефра» в НМИЦ гематологии и других российских лечебных учреждениях, передает РИА «Новости».

Ранее действовавшая лицензия разрешала производство препарата только для клинических исследований.

Первый российский CAR-T-клеточный препарат «Утжефра» разработан для лечения В-клеточных злокачественных новообразований крови. Он успешно прошел все доклинические исследования и производится на основе Т-лимфоцитов пациента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал об использовании искусственного интеллекта для создания лекарств от рака и синтеза препаратов под конкретного больного.

Во вторник Михаил Мурашко анонсировал разработку в стране CAR-T-клеточной терапии для лечения солидных опухолей.

В воскресенье заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава Ольга Алешина сообщила о лечении онкологических заболеваний отечественными CAR-T препаратами более 250 пациентов.