«Сбер» предотвратил хищение более 300 млрд рублей у своих клиентов

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Если мы имеем в виду атаки, которые идут на наших российских граждан, которые фактически уже общаются или вошли в контакт с каким-то мошенником, подверглись его воздействию и самостоятельно сделали ошибку, переводят денежные средства, а мы их останавливаем и не допускаем того, чтобы они были похищены, то цифра составляет чуть больше 300 млрд рублей по итогам десяти месяцев», – заявил Кузнецов, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил о появлении схемы с ложными зачислениями средств для превращения граждан в соучастников преступлений.

Также он заявил о необходимости многократного увеличения расходов преступников на организацию незаконных кол-центров для победы над мошенниками.

Кроме того, Сбербанк отметил рост числа мошенничеств с использованием дипфейков публичных личностей и руководителей компаний.