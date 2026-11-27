Tекст: Дарья Григоренко

В столичном храме Христа Спасителя состоялось пленарное заседание XXVIII Всемирного русского народного собора на тему «Единство народа и духовный суверенитет как основа развития России». В мероприятии приняли участие священнослужители, представители государственной власти, деятели науки и культуры.

«По качеству текстов и уровню участия наши Соборы возрастают от силы к силе и, мне кажется, становятся важными событиями как в жизни Русской православной церкви, так и в нашей общественной жизни. Участие мирян вместе с духовенством и монашествующими в одном зале в обсуждении общих для всех задач является не чем иным, как соборным деянием. Несомненно, результаты работы наших Соборов не только отражаются на жизни Русской православной церкви, но и оказывают определенное влияние на жизнь общества», – заявил патриарх Кирилл.

Он отметил, что заседания Всемирного русского народного собора следует воспринимать не просто как квазиполитическое мероприятие, но как соборное деяние, в рамках которого мы обмениваемся своим пониманием проблем, стоящих перед Церковью и Родиной.

«По милости Божией на заседаниях Собора нам удается создавать тексты, способные повлиять на церковную и духовную жизнь нашего Отечества, а также заинтересовать церковной работой и привлечь внимание к позиции Церкви по важным вопросам современности тех, кто по разным причинам лишен возможности участвовать в наших мероприятиях, да и вообще возможности ходить в церковь», – добавил патриарх Кирилл.

Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев огласил приветствие главы государства Владимира Путина. Участники заседания единогласно приняли проект Соборного слова, представленный митрополитом Воскресенским Григорием.

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