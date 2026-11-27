Шестилетняя девочка погибла в ДТП с грузовиками на трассе Екатеринбург – Тюмень

Tекст: Дарья Григоренко

ДТП произошло на 177-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. Легковой автомобиль Audi столкнулся с попутно двигавшимися грузовиками «КамАЗ» и Scania, сообщило ведомство в Max.

«В результате ДТП пассажир «Audi» – шестилетняя девочка – погибла на месте происшествия… Остальные пассажиры «Audi» – 63-летняя мать водителя, 9-летняя дочь и 41-летний родственник – получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены бригадами скорой помощи в Пышминскую центральную районную больницу», – сообщили в ведомстве. Все участники аварии оказались жителями Тюменской области.

По предварительным данным, 40-летний водитель легковой машины выбрал скорость, не соответствующую погодным и дорожным условиям, и потерял управление. От госпитализации он отказался. Отмечается, что погибший ребенок находился в детском кресле.

Движение на участке трассы в сторону Екатеринбурга временно осуществляется по одной полосе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце при столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Красноуфимске пострадали три человека.

Женщина и ребенок получили травмы в ДТП с легковым автомобилем и грузовиком в Челябинской области.

Летом в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Екатеринбург – Тюмень погибли пять человек.