Tекст: Игорь Иножарский

Мощный шторм с проливными дождями и ветром обрушился на центральные и восточные районы США в День благодарения, вызвав наводнения и перебои в работе транспорта. Без электричества остались почти 900 тыс. домов и предприятий, были задержаны более 2,2 тыс. авиарейсов и отменены свыше 400, а компания Macy's впервые за столетнюю историю перенесла парад в Нью-Йорке на субботу, пишет The Guardian и сообщает Le Monde со ссылкой на данные PowerOutage и FlightAware.

Сильные ливни и приливные волны затопили районы от Северной Каролины до Нью-Джерси, в ряде мест людей вывозили с заглохших в воде машин, сообщали о падении деревьев на линии электропередачи и дома. «Нет пункта назначения, который стоил бы вашей безопасности», – заявил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, призвав жителей отказаться от поездок и подчеркнув, что несколько строительных лесов в городе рухнули из-за ветра, но обошлось без пострадавших.

В Нью-Джерси власти ввели режим чрезвычайной ситуации, жители прибрежных городков сообщали о самом сильном за долгие годы подтоплении, местами вода достигала подъездов домов и смывала барьеры, несколько водителей спасли после попыток объехать заграждения. В пригородах Вашингтона почти 2 млн потребителей рекомендовали экономить воду из-за перебоев электроснабжения на объектах водоканала, а в Балтиморе штормовой нагон воды затопил прибрежные кварталы, из-за ветра временно закрывали крупные мосты и тоннели, в том числе Чесапикский мост-тоннель в Вирджинии и единственную трассу на остров Хаттерас в Северной Каролине.

Непогода затронула и Западное побережье США: штормовой прилив и «королевские» приливы вызвали рекордные уровни воды у побережья Калифорнии, что привело к эвакуациям в прибрежных зонах и повреждению пирса в калифорнийском городе Пасифика, часть которого обрушилась в океан. На железнодорожной линии Pacific Surfliner в Калифорнии компания Amtrak объявила десятки изменений маршрутов и остановила движение на участках от Сан-Диего до Лос-Анджелеса из-за подмыва путей, тогда как в штатах Иллинойс и Миссури прошел сильный снегопад, а в городе Вентцвилл обрушилась крыша ледовой арены, где в момент ЧП никого не было.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в США из-за непогоды почти 816 тыс. потребителей остались без света. Свыше 2,9 тыс. авиарейсов в США задержали или отменили из-за шторма на востоке страны. В четверг компания Macy's перенесла парад на День благодарения в Нью-Йорке из-за надвигающегося шторма с сильным ветром и дождем.